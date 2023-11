Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul rinnovo di Victor Osimhen:

"Sono state giornate intense con la presenza costante del presidente De Laurentiis, in compagnia dell’intera dirigenza. Ma, soprattutto, ieri c’è stato anche l’arrivo dell’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, per discutere del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025".