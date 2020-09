Tuttosport - L'affare Dzeko-Juve in stand-by per colpa del Napoli: gli azzurri non riescono ad accordarsi per lo scambio Milik-Under

Ultimissime calcio Napoli -L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Se, infatti, si sbloccasse l’affare Dzeko, la Juventus chiuderebbe per il bosniaco. Ma l’affare Dzeko è in stallo da giorni, ostaggio della trattativa fra la Roma e il Napoli che dovrebbe portare in giallorosso Arkadiusz Milik e al club di De Laurentiis il turco Under e 10 milioni di euro. Sono giorni che le offerte sono sul piatto, ma non si riesce a chiudere. Piccoli passi avanti vengono compiuti, come per esempio la volontà dello stesso Milik, all’inizio della trattativa scettico sulla soluzione romana, ma ora più convinto e pronto a dire sì. Ma sul fronte napoletano manca ancora l’ultimo ok. Una situazione che mette a rischio il club azzurro che potrebbe perdere Milik a parametro zero a fine stagione: il contratto scade nel giugno 2021 e a gennaio può già firmare con un’altra squadra. Magari proprio la Juventus, che qualche mese fa, quando Sarri ne era ancora l’allenatore, stava puntando proprio sul polacco per il ruolo di centravanti".