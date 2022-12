Tuttosport - Kvaratskhelia tra gli azzurri più in affanno! Raspadori ha palesato segni di sbiadimento

Il Napoli dovrà recuperare i titolari assenti e la condizione fisica non eccellente di questo periodo per resistere agli assalti del campionato che sta per ricominciare. Ne parla Tuttosport.

Tre giocatori del Napoli non al top

“Nello specchio degli azzurri in affanno spunta soprattutto il volto di Kvaratskhelia, ancora lontano dalla straripante condizione esibita fino alla trasferta di Liverpool (più di un mese e mezzo fa) anche se nella seconda parte della gara ha ritrovato una buona dose di sè, realizzando il rigore del 2-3. Ma pure Raspadori, utilizzato da Spalletti come sottopunta nel 4-2-3-1, ha palesato segni di sbiadimento. Al pari di Ndombele, partito con una bella verve, via via sparita nei primi 45’”

