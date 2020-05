Tuttosport - Koulibaly via, Giuntoli discute con gli agenti di Vertonghen: i dettagli contrattuali della proposta del Napoli

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport di un Napoli interessato a Vertonghen: "Rugani potrebbe essere una valida ipotesi, anche nella prospettiva che quasi certamente Koulibaly sarà ceduto al miglior offerente. Ma per il sostituto del centrale senegalese, il ds Giuntoli sta provando a prendere un elemento navigato anche in chiave internazionale: Jan Vertonghen. Il 33enne difensore belga è a scadenza di contratto con il Tottenham e Giuntoli è tornato a discutere con il suo agente Linse per trovare l’accordo economico da siglare in un biennale con opzione per il terzo anno".