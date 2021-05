Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla formazione anti Verona che ha in mente Gattuso: "L’unico vero dubbio riguarda il lato destro dell’attacco, con Lozano in vantaggio rispetto a Politano, perché il Verona concede molto spazio agli avversari in retrovia. Il resto della squadra dovrebbe essere quella che aveva vinto a Firenze, con un rinforzo in più sulla panchina: dovrebbe tornare in lista anche Koulibaly".