Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport per quanto riguarda il futuro di Koulibaly: "Oggi è atteso a Napoli l’entourage di Fali Ramadani per fare il punto della situazione su Koulibaly e Maksimovic. Per Kalidou, la storia è già scritta: se arriverà al Napoli un'offerta da non meno di 80 milioni da parte di un club gradito al difensore, allora l’operazione verrà portata a termine, altrimenti Kalidou continuerà a giocare in maglia azzurra".