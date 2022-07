Tuttosport - Kim firmerà un ricco contratto di 5 anni con il Napoli ma a Verona giocheranno Juan Jesus e Rrahmani

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l'arrivo del difensore coreano Kim Min jae:

"Il gruppo dovrebbe essere integrato anche dall’arrivo di Kim Min-Jae: la trattativa con il Fenerbahce è in dirittura d’arrivo (De Laurentiis pagherà la clausola da 20 milioni), bisogna solo attendere il completamento della triangolazione Italia-Turchia-Corea del Sud per la traduzione dei testi e le firme sul contratto quinquennale da 2,5 netti più bonus a stagione. Il campionato inizierà tra 21 giorni ed è ormai certo che la coppia titolare in difesa sarà composta da Rrahmani e Juan Jesus. Come vice-Meret, invece, contatti concreti con Neto , ex Juve".