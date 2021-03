Tuttosport - Juventus-Napoli sarà decisiva per la Champions! All’interno della società bianconera c’è apprensione

Napoli Calcio - Se il Benevento è stata la Caporetto della stagione, il quarto posto è la linea del Piave. La Juventus, intesa come squadra, deve difenderla fino alla morte, perché altrimenti la Juventus, intesa come società, sarebbe costretta ad affrontare uno scenario economicamente disastroso senza i soldi della Champions League. Ne parla Tuttosport.

“All’interno della Juventus c’è apprensione sul fatto che la squadra possa non aver compreso fino in fondo l’importanza dell’obiettivo e possa avere cedimenti psicologici. Si può misurare in 25 punti in 11 partite la soglia che garantirebbe la qualificazione Champions. Il che significa tenere una media punti di 2,27 punti a partita, a fronte di una media di 2,04. Serve, insomma, un’accelerazione e lo scontro diretto con il Napoli del 7 aprile sarà più decisivo che mai, anche se logicamente la società si aspetta una reazione della squadra nel derby di sabato della prossima settimana”