Tuttosport polemico: Juve-Napoli si gioca nonostante i positivi in casa bianconera. E' la fotografia perfetta della Serie Asl, quante incongruenze!

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport titola "Le varianti serie ASL" tirnado ancora in ballo la decisione per Juve-Napoli dello scorso ottobre con la decisione invece di giocare questo pomeriggio nonostante nei bianconeri ci fossero calciatori positivi.

Gattuso e Pirlo

JUVE-NAPOLI SI GIOCA: IL PENSIERO DI TUTTOSPORT

Il quotidiano torinese scrive: "Oggi, nonostante una delle due squadre abbia due positivi al Covid-19 in rosa, si giocherà una partita che che il 4 ottobre era stata rinviata per la presenza di due positivi nella rosa di una delle due squadre. È la fotografia perfetta della Serie Asl, ovvero la bizzarra collezione di incongruenze che stanno caratterizzando il campionato italiano (e solo quello italiano) ai tempi del virus. Ed è iniziato tutto il 4 ottobre, quando era in programma Juventus-Napoli diventata la partita fantasma, perché il Napoli aveva Zielinski ed Elmas positivi e, dopo un fitto carteggio tra la Asl e la società azzurra, era arrivato il divieto di lasciare il capoluogo campano. La giustizia della Figc aveva assegnato la sconfitta a tavolino al Napoli che, secondo il protocollo siglato proprio dalla Figc e dal Governo, avrebbe potuto affrontare la trasferta, ma il 22 dicembre il Collegio di Garanzia presso il Coni ha ribaltato tutto e stabilito che le Asl possono passare sopra il protocollo. E da lì è scattato un “liberi tutti” che ha confuso i tifosi, che hanno iniziato a farsi domande. Quelli del Genoa si sono chiesti perché la loro squadra aveva giocato, proprio a Napoli, il 27 settembre nonostante avesse 3 giocatori in isolamento per Covid. Partita vinta dal Napoli per 6-0".