Tuttosport - Juve in pressing su Giuntoli, ADL non si farà trovare impreparato: pronte due soluzioni interne

Calcio Napoli - La Juventus continua a corteggiare Cristiano Giuntoli per la prossima stagione. Come si legge su Tuttosport, l'attuale direttore sportivo del Napoli piace molto alla Vecchia Signora da tempi non sospetti. Aurelio De Laurentiis, qualora Giuntoli chiedesse di essere liberato questa estate dal contratto che lo lega ancora fino al 2024, non si farà cogliere certamente impreparato.

Giuntoli direttore sportivo della Juve?

Ecco cosa scrive Tuttosport sul futuro di Giuntoli e sulla strategia del Napoli: