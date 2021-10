Tuttosport - Juric ha catechizzato i suoi difensori sulla furia di Osimhen: scelto il terzetto per bloccare Victor

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull'assetto difensivo impostato da Juric per la sfida di domani contro il Napoli.

"Con il recupero di Rodriguez la difesa è fatta: Djidji, Bremer e, appunto, il nazionale svizzero. E’ il terzetto prediletto da Juric che, tra le altre cose, ha rivitalizzato anche Rodriguez che la passata stagione sembrava essere un peso e che, invece, con l’arrivo del tecnico croato che gli ha concesso fiducia sin da subito si è rivelato un buon giocatore. Il cerchio è quindi chiuso con Zima e Izzo che andranno ad accomodarsi in panchina pronti ad entrare in caso di necessità. Come abbiamo accennato all’inizio, in questi giorni l’allenatore ha lavorato molto sulla fase difensiva, naturalmente sempre molto alta per non venir schiacciata dal Napoli. E occhio di riguardo ad Osimhen".