Tuttosport - Inter: Scamacca e Frattesi in arrivo in estate, c'è il sì dei giocatori

Ultime di calciomercato per l'Inter che è pronta a chiudere il doppio colpo dal Sassuolo con Scamacca e Frattesi in arrivo, due giocatori seguiti da tutte le big di Serie A.

Aggiornamenti da Tuttosport sul mercato dell'Inter

Gianluca Scamacca la risposta in salsa nerazzurra all’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus. L’Inter ha il sì del centravanti che vuole restare in Italia anche per mantenere saldo il posto in Nazionale nella stagione (si spera) che porterà al Mondiale. E il Sassuolo è pronto a esaudire i desideri del suo gioiello, anche perché ha già ottenuto più di una prelazione su Lorenzo Lucca dopo che ieri, fino al gong di mercato, Giovanni Carnevali , amministratore delegato del club neroverde, ha cercato inutilmente di trovare un accordo con il Pisa. Stretta di mano solo rimandata. Stesso discorso riguarda l’Inter, con cui il Sassuolo tratterà pure Davide Frattesi , giocatore che - per caratteristiche - può essere un’utilissima alternativa a Barella (soprattutto) ma pure a Calhanoglu . La stella polare nei pensieri di Marotta e Ausilio resta però Scamacca che, in nerazzurro, avrà come maestro d’eccezione Edin Dzeko prima di raccoglierne l’eredità. Sull’argomento, ai microfoni di Sky, Carnevali è stato di un’onestà cristallina: «Cerco sempre di essere sincero. L’Inter è stata una delle prime a informarsi su Scamacca, ma non c’è soltanto l’Inter: ci sono anche altri club, di cui qualcuno straniero che era disposto ad acquistarlo adesso (il Borussia Dortmund, ndr). Abbiamo fatto resistenza perché a gennaio non volevamo privarci di altri giocatori, anche perché abbiamo fatto una cessione importante come quella di Boga all’Atalanta. Ora faremo delle valutazioni in vista dell’estate, però è vero perché l’Inter è stata una delle prime a muoversi non solo su Scamacca, ma anche su Frattesi. I grandi club devono essere bravi in questo: arrivare prima degli altri». Già e l’Inter si è portata molto avanti pure con Alessandro Lucci , procuratore dell’attacante che ad Appiano ha già Dzeko, Correa , Vecino e Kolarov . Il costo del cartellino si attesta sui 40 milioni e, come sottolineato, l’Inter terrà disgiunta questa operazione da quella per Frattesi. I club valuteranno a tempo debito eventuali contropartite però, soprattutto per Scamacca, tutto è ormai pronto per celebrare un matrimonio graditissimo a Simone Inzaghi.