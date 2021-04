Tuttosport - Inter e Napoli, nessuno ha fatto più punti come loro nelle ultime 7 gare: il dato

NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Prendiamo le ultime 7 giornate di campionato e ci accorgiamo come il Napoli sia l’unica squadra in grado di tenere testa all’Inter capolista. Nelle ultime 7 giornate (e non ultime 7 partite, perché il recupero Juve-Napoli del 7 aprile va catalogato alla terza giornata di campionato) l’Inter ha fatto en plein con 21 punti, a seguire il Napoli con 19, poi Atalanta 18, Milan e Juventus 14, Lazio 12 e Roma 10. Quindi domenica allo stadio Maradona si sfideranno le due migliori formazioni del momento, reduci da 7 vittorie (i nerazzurri) e 6 vittorie con un pareggio (i partenopei), per provare a consolidare il primato (l’Inter) e per agganciare la zona Champions (il Napoli)".