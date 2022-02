Tuttosport - Infortunio Lozano, salterà sicuramente tutte le gare di febbraio con il Napoli

Napoli calcio - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive sulle condizioni di Hirving Lozano

"A proposito del messicano, il Napoli lo ritroverà lunedì per verificare le sue condizioni post infortunio alla spalla con accertamenti strumentali con i quali verificare se sia necessario l’intervento chirurgico. Lozano si è fatto male ancora una volta in Nazionale, durante la partita Messico-Panama (1-0) per essere caduto sulla spalla destra: Hirving dovrà saltare le sei gare previste a febbraio, comprese le due di Europa League contro il Barcellona"