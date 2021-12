Tuttosport - Infortuni e Covid, il Napoli ha messo in conto che nelle prossime gare potrebbero perdersi altri punti

Napoli calcio - Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport la situazione in casa Napoli non è tra le migliori per contagi Covid ed anche infortuni. Contro la Juve sarà emergenza assoluta.

"Spalletti a mettere in campo undici calciatori per il match in casa della Juventus? Si vedrà, di certo l’unica alternativa che ci sarebbe per Malcuit è il giovane Zanoli, anche lui contagiato un mese e mezzo fa. Non c’è rimedio e il team azzurro ha messo in conto che nelle prossime gare potrebbero perdersi altri punti, perché ormai da un mese e mezzo il Napoli sta giocando ogni partita senza 6-9 calciatori a partita".