Tuttosport in estasi: Napoli rullo compressore impossibile da fermare! Gli ingredienti per il Tricolore ci sono tutti

Salutate la capolista. Il Napoli di Spalletti batte allo Zini la Cremonese di Alvini e grazie al pareggio per 2-2 dell’Udinese contro l’Atalanta, stacca la squadra di Gasperini in classifica e guadagna la vetta solitaria della Serie A. Ne parla Tuttosport.

“Un rullo compressore davvero impossibile da fermare e limitare. A dire il vero però la gara contro i grigiorossi non è stata così semplice come il risultato potrebbe fare intendere.

La prestazione dei campani è stata lontana, a livello di gioco espresso, dalla rumba fatta ballare per tutti i novanti minuti a Liverpool e Ajax in Europa, ma resta un trionfo storico e di un’importanza assoluta, che dimostra le possibilità di una rosa fortissima e pure l’abilità del saper leggere la partita in corsa del condottiero Spalletti.

Una vittoria dunque di quelle che infondono fiducia e fanno capire come davvero possa essere, scaramanzia a parte, l’anno giusto. Dai singoli al gruppo, dalle vittorie dominanti a quelle ottenute con grinta e sudore, gli ingredienti per puntare al Tricolore ci sono davvero tutti”