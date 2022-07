Tuttosport - Il Torino sulle tracce di Petagna: un aspetto può favorire l'affare

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il Torino sarebbe sempre sulle tracce di Andrea Petagna. L'attaccante è in uscita dal Napoli e sta cercando squadra. Vagnati, dopo l'addio di Belotti, valuta una prima punta di peso.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"E per concludere il discorso sui bomber non bisogna neppure trascurare le possibilità di Andrea Petagna, 27 anni, del Napoli, che Vagnati conosce bene per averlo avuta e apprezzato nella Spal. De Laurentiis non ha problemi a cederlo, visto che Spalletti non lo considera fondamentale: ma comunque non lo svende"