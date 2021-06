Calciomercato - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Per la fascia sinistra, invece, il Torino ci ha provato con Gudmundsson, 22 anni, terzino svedese di spinta del Groningen, in Olanda. Ma piace anche a Napoli e Atalanta e ha mercato pure in altre nazioni: sono guai, il prezzo sta salendo".