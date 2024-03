Tuttosport - Il Napoli sta pensando al ritorno di Folorunsho! Spalletti rivede in lui doti alla Nainggolan

Ultime notizie SSC Napoli - Luciano Spalletti rivede in Michael Folorunsho doti alla Radja Nainggolan. A 25 anni il centrocampista del Verona, in prestito dal Napoli, si è preso un posto da protagonista in Serie A. Ne parla Tuttosport.

Quattro reti pesanti per Folorunsho, che fino all’estate scorsa non aveva mai giocato nella massima serie:

"Giuntoli nell’estate 2019 decide di far investire al Napoli un milione di euro per ingaggiarlo. Il triennio in B con le maglie di Pordenone, Reggina e Bari lo aiutano a completare la trasformazione in un box to box.

Il ritiro col Napoli di Garcia l’ha aiutato ad accendere i riflettori su di sè. Al resto ci ha pensato il suo agente Giuffredi, portandolo all’Hellas in prestito secco. Il Napoli sta già progettando il suo ritorno per la prossima stagione. Nel nuovo corso ci sarà certamente spazio per il classe 1998"