Tuttosport - Il Napoli può anticipare il colpo Frattesi a gennaio! Si lavora per strappare un'opzione su Laurientè

Calcio Napoli - Dopo l'operazione Giacomo Raspadori, Napoli e Sassuolo starebbero parlando di altri due calciatori. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Frattesi e Laurientè. Il primo, qualora si concretizzasse la cessione di Demme, potrebbe addirittura approdare in azzurro già a gennaio con sei mesi d'anticipo sulla tabella di marcia. per Laurienté invece il club vorrebbe strappare un'opzione.

Ecco cosa scrive Tuttosport sulla possibile doppia operazione con il Sassuolo:

"Se dovesse andare via il regista tedesco, allora Giuntoli busserebbe alla porta del Sassuolo con un assegno da 25 milioni per anticipare l’operazione Frattesi prevista a giugno e, nel contempo, strappare un’opzione per il futuro acquisto di Laurientè. Intanto il ds azzurro si sta guardando intorno alla ricerca di nomi nuovi per il futuro".