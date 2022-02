Tuttosport - Il Napoli non vuole rinunciare allo scudetto: tornano tre grandi rinforzi, decisive le prossime due giornate

Ultime notizie sul Napoli che recupera tre rinforzi importanti in vista della lotta allo scudetto. Osimhen, Anguissa e Koulibaly pronti a tornare in campo contro l'Inter e il Napoli ci crede ancora.

Ultime notizie da Tuttosport sul ritorno dei calciatori del Napoli dalla Coppa d'Africa in vista della volata scudetto:

Osimhen, Anguissa, Koulibaly. Gli alfieri neri sono i tre grandi rinforzi di gennaio per il Napoli (oltre a Tuanzebe ) che non vuole rinunciare al sogno scudetto. Sarà un’impresa titanica e molto dipenderà dal cammino dell’Inter: se i nerazzurri non perderanno punti per la strada, il tricolore resterà a Milano. Le prossime due giornate saranno significative. Domenica gli azzurri renderanno visita al Venezia mentre l’Inter giocherà il derby con il Milan, poi nel turno successivo ci sarà il faccia a faccia allo stadio Maradona: al termine di questi 180’ il Napoli spera di ritrovarsi a -2 dall’attuale capolista, per poi sferrare l’attacco nelle restanti 14 giornate di campionato. Perché crederci? Perchè dall’8 febbraio, quando Koulibaly ed Anguissa rientreranno dalla Coppa d’Africa, il coach Spalletti potrà disporre dello stesso organico che gli consentì di vincere le prime 9 partite e di restare al primo posto ininterrottamente fino alla 15esima giornata.