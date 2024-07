Tuttosport - Il Napoli ha offerto la metà del Psg per il rinnovo di Kvara

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia:

"Il Napoli lo considera incedibile e gli offrirà nuovamente il rinnovo fino al 2029 con ritocco dell’ingaggio a 5,5 milioni a stagione più bonus per blindare Kvara, tentato dalla ricca proposta del PSG. I francesi hanno prospettato all’agente del georgiano (Mamuka Jugeli) un quinquennale da 9 milioni netti all’anno più 2 di bonus. Totale 11, praticamente il doppio di quanto propone il club di De Laurentiis, che non intende ascoltare neppure offerte da 100-110 milioni per vendere la sua stella.

Conte lo ritiene fondamentale e il presidente azzurro intende accontentarlo trattenendo l’esterno offensivo in Campania. Anche a costo di arrivare al muro contro muro, in caso di mancato accordo sul prolungamento. Il contratto di Kvara scade, infatti, nel 2027 (guadagna appena 1,4 milioni annui) e il Napoli vuole farlo rispettare".