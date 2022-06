Tuttosport - Il Napoli ha chiesto Pafundi all'Udinese: due big inglesi seguono il ragazzo

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il Napoli avrebbe chiesto all'Udinese il talento Simone Pafundi classe 2006 reputato tra i migliori giovani in circolazione. Il calciatore ha esordito già in serie A nell'ultima giornata dello scorso campionato allo stadio Arechi di Salerno proprio con la maglia del club friulano.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Il ct Mancini l’ha convocato per lo stage in Nazionale al termine del campionato. La sua classe ha indotto a scomodare paragoni illustri, tipo Maradona e Messi . Un campioncino che l’Udinese ha blindato già lo scorso anno facendogli firmare un contratto da professionista fino al 2024. All’estero Manchester United e Liverpool hanno già mosso forti interessi. Anche in Italia non mancano estimatori, l’ultimo in ordine di tempo è il Napoli. Giuntoli lo ha chiesto all’Udinese. Ma i friulani sono una bottega carissima".