Tuttosport - Il Milan pensa al ritorno di Bakayoko per rinforzare la mediana

Calciomercato - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul Milan: "E’ tornata in forte auge la possibilità di un ritorno di Timoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea, negli ultimi tre anni, ha giocato sempre in prestito vestendo le maglie di Milan, Monaco e Napoli, senza venir mai acquistato da una di queste due squadre. Fuori dal progetto tecnico di Tuchel, Bakayoko va in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 ma, per il momento, i Blues non mollano l’osso; nelle prossime settimane, se ci sarà un affondo, potrebbero ammorbidirsi concedendo un nuovo prestito".