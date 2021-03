Tuttosport - Il Milan fa sul serio per Hysaj: l'albanese andrà via dal Napoli

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il Milan è a caccia di un terzino che possa fare il vice Theo Hernandez e che, all’occorrenza, possa anche slittare sulla corsia di destra dove, oltre a Calabria, c’è anche Kalulu che può ricoprire quella posizione. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Elsed Hysaj del Napoli. Il laterale difensivo è in scadenza di contratto con il club partenopeo e non sembra destinato a sottoscrivere un nuovo accordo con la società di Aurelio De Laurentiis. Classe 1994, Hysaj rappresenterebbe uno dei profili seguiti dal Milan per quel ruolo visto che anche Diego Laxalt, attualmente in prestito al Celtic, non dovrebbe rimanere in rossonero qualora gli scozzesi non dovessero presentare un’offerta per comprarlo a titolo definitivo".