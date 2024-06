Tuttosport - Idea Dragusin in prestito per il Napoli: gli farebbe piacere lavorare con Conte

Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport l'allenatore Antonio Conte ha chiesto due difensori centrali per il suo Napoli:

"Di sicuro ha chiesto due centrali difensivi di spessore, uno mancino. Il nome del torinista Buongiorno resta in cima alla lista dei desideri e, nonostante Cairo lo abbia dichiarato incedibile, è evidente la strategia di vederlo all’opera agli Europei per poi venderlo a un prezzo maggiore rispetto ai 35 milioni proposti da De Laurentiis. Frequenti anche i contatti con l’Udinese per Perez, così come si è fatta strada l’ipotesi di poter avere Dragusin in prestito: al Tottenham gioca poco e gli farebbe piacere lavorare con Conte".