Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport racconta un interessante retroscena sul Napoli ed in particolare sul legame che c'è tra la squadra e l'allenatore Rino Gattuso. La gara di Bergamo è un passaggio molto importante per il futuro immediato degli azzurri: "I calciatori hanno giurato che daranno l'anima per la finale di Coppa Italia e per Gattuso"