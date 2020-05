Tuttosport - I calciatori del Napoli erano convinti che il campionato non riprendesse più, poi il dietrofront: qualcuno ha già prenotato anche le vacanze in Campania

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport rivela: "Il lato positivo di questo lungo stop arriva dal fatto che Gattuso ritroverà tutta la rosa al completo, con il rientro di infortunati come Koulibaly, Maksimovic e Malcuit. Ma qual è lo stato d’animo dei calciatori del Napoli? Fino a pochi giorni fa erano convinti che il campionato non riprendesse più, invece da ieri hanno un’idea diversa, al punto che molti di loro stanno organizzando le vacanze per le loro famiglie: niente lunghi spostamenti, resteranno tutti tra Capri, Ischia, la costiera sorrentina e quella amalfitana per poter raggiungere spesso i loro cari dopo gli allenamenti e le partite".