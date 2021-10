Tuttosport - Ghoulam è la più grande scommessa di Spalletti. Il tecnico punta su di lui ma nel frattempo mastica amaro per i 12 nazionali

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sui nazionali e la scommessa del recupero di Ghoulam.

"Da un lato Spalletti ha masticato amaro per la partenza dei 12 nazionali, dall’altro può approfittare di questo periodo per lavorare sodo su tre profili top: Mertens, Ghoulam e Demme sono ormai rientrati nel gruppo dopo i rispettivi infortuni che gli hanno impedito finora di giocare una gara intera in questa stagione. Solo Mertens ha rimesso piede in campo, giocando i 6 minuti finali di Fiorentina-Napoli, mentre Demme non vede il campo di gioco dallo scorso 11 maggio. Ma la scommessa più grande di Spalletti si chiama Faouzi Ghoulam. Il 30enne algerino si procurò il terzo grave infortunio al ginocchio il 7 marzo scorso e adesso è pronto per essere rilanciato. Si spera possa essere il recupero definitivo, così da permettere al coach di avere una alternativa di primissimo livello per la fascia sinistra, dove Mario Rui sta disputando un’ottima stagione".