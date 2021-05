Tuttosport - Gattuso avrebbe voluto convocare Maksimovic e Koulibaly ma non hanno dato risposte positive

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Gattuso avrebbe voluto convocare anche Maksimovic e, soprattutto, Koulibaly, ma il test di ieri mattina del senegalese non ha fornito le risposte che il coach si aspettava. Recuperato, invece, Lobotka che aveva saltato le ultime 4 gare a causa di una tonsillite. Lo slovacco tornerà in panchina, pronto a dare il cambio ad uno tra Bakayoko e Fabian Ruiz, scelti per la terza gara di fila come coppia di centrocampo dotata di forza e di cesello".