Tuttosport - Gattuso atteso oggi a Capri, vertice di mercato con De Laurentiis e Giuntoli: ecco qual'è la priorità del Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Il club azzurro è molto attivo in fase di trattativa, con gli stati generali del Napoli vigili sia sul mercato in entrata che in quello in uscita. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, oggi è previsto un nuovo summit a Capri per fare il punto della situazione:

Oggi, invece, il patron attende a casa sua il coach Gattuso, già ospitato la settimana scorsa insieme alla famiglia, il ds Giuntoli se riuscirà a rientrare sull’isola azzurra (altrimenti sarà collegato telefonicamente) ed il suo vice Pompilio, così da fare il punto della situazione sulle trattative in corso. In primis, quelle relative alle cessioni che dovrebbero cambiare quasi per intero il volto della retroguardia.