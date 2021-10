Tuttosport - Feroci battibecchi a distanza tra Juric e Spalletti: parole poco carine, due episodi hanno fatto infuriare il tecnico granata

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Juric: "Smaltita la tensione di ripetuti e feroci battibecchi a distanza con Spalletti, tra urla e parole non proprio carine - molte figlie delle ripetute fischiate filocasalinghe dell’arbitro Sacchi, che tra le altre cose ha graziato Anguissa a rischio espulsione ed è riuscito a non far battere al Toro un ultimo corner malgrado il tempo non fosse ancora scaduto quando la palla era uscita oltre il fondo - Juric è chiaro e schietto come al solito".