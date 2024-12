Tuttosport - Fagioli verso la Premier, due club pronti a pagare 25 milioni

Nicolò Fagioli pronto a lasciare la Juventus magari già a gennaio per 25 milioni di euro, perché ci sarebbero due club disposti a puntare sul giovane centrocampista della Juve dalla Premier League e sono Nottingham Forest e Crystal Palace come rivela Tuttosport. Il calciatore è seguito anche dal Napoli che però non parteciperà ad aste.