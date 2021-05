Tuttosport elogia il Cagliari: un premio per averci creduto fino alla fine contro chi aveva lo sgomento di aver sfiorato più volte il 2-0

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Napoli-Cagliari: "Succede quando vai in vantaggio, domini la partita e poi non riesci a segnare il secondo gol. Il caldo prende il sopravvento, gli avversari hanno addosso la disperazione di chi non vuole retrocedere e capita che all’ultimo assalto arrivi il pareggio. Il premio per averci creduto fino alla fine, che si sovrappone allo sgomento di chi più volte era andato vicino al 2-0. Vale oro per il Cagliari l’1-1 di Nandez al quarto minuto di recupero, un guizzo che permette ai sardi di portare a casa un punto, pesantissimo perché serve a staccare il Benevento, ormai virtualmente solo al terzultimo posto della classifica".