Tuttosport - Elmas recuperato, Allan imprescindibile: rientro last minute, ma sarà titolare con Samp e Liverpool

L'edizione odierna di Tuttosport racconta le ultime di formazione di Carlo Ancelotti verso Napoli-Sampdoria:

"Sta bene invece Elmas: il colpo alla caviglia subito domenica in allenamento ha creato più allarmismo del dovuto. Il macedone è stato riconfermato in campo dal ct Angelovski già nella gara di ieri sera in Lettonia. Rientrati alla base Meret, Manolas e Fabian Ruiz, oggi toccherà a tutti gli altri che hanno giocato in nazionale le partite di ieri. Ancelotti farà i suoi calcoli su come gestire le risorse che una rosa molto ampia e qualitativa gli mette a disposizione. Oltre a Lozano, rientro last-minute anche per Allan, che con il Brasile ha concluso questa mattina (amichevole contro il Perù si gioca a Los Angeles, in USA, alle 5 ora italiana) e Ospina. A differenza del messicano però, l’ex Udinese rientrerà con pochi minuti sul groppone e smaltito il fuso orario sarà pronto per disputare entrambe le gare. Per quanto non sia ancora al meglio, un Napoli finora così “allegro” non può prescindere dal brasiliano".