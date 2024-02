TuttoSport - Ecco perché oggi a sorpresa Mazzarri non parlerà in conferenza

Napoli - Walter Mazzarri assente in conferenza stampa in vista del big match del prossimo turno di Serie A Milan-Napoli. Svelato il motivo per cui l'allenatore del Napoli non parlerà con la stampa.

Milan-Napoli: Mazzarri salta la conferenza stampa

L'edizione in edicola oggi di TuttoSport fa il punto della situazione in vista di Milan-Napoli di domani sera, soffermandosi sulla mancata conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia del match:

"Dagli allenamenti svolti durante la settimana è venuto fuori che il tecnico livornese potrebbe schierarsi, sì, con la difesa a tre ma stavolta col trio d’attacco Politano-Simeone-Kvaratskhelia. Di più non si potrà sapere, perché anche oggi (a sorpresa) non si terrà la conferenza stampa prepartita. Mazzarri rispolvera la vecchia ed efficace pretattica per non farsi sfuggire nemmeno un particolare di quella che sarà la formazione anti-Milan".