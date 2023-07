Tuttosport - Ecco perché il Napoli ha bocciato Scalvini

Calciomercato Napoli - Il nome di Giorgio Scalvini viene accostato da diverso tempo al Napoli come possibile acquisto per rinforzare la difesa che vedrà la cessione di Kim al Bayern Monaco. Questa mattina il quotidiano Tuttosport speiga perchè il difensore dell'Atalanta è stato praticamente bocciato dall'area tecnica degli azzurri. A non convincere il Napoli sarebbero più ragioni di natura caratteriale nel senso che Scalvini potrebbe risentire del fatto di passare da un club come l'Atalanta ad uno fresco vincitore dello scudetto:

"Il 19enne centrale dell’Atalanta, 1,94 di altezza, fisicamente potrebbe essere il migliore, ma il Napoli teme possa avere un contraccolpo venendo a giocare da titolare nella squadra campione d’Italia"