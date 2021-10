Tuttosport - Ecco i due motivi che spingono Spalletti a preferire Ospina a Meret

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "L’ultima gara da titolare di Meret è quella sfortunata contro lo Spartak Mosca, finita 2-3 per i russi lo scorso 30 settembre, ma in campionato ormai Spalletti gli preferisce Ospina. Il colombiano si sta facendo preferire per la maggiore esperienza, per una innata capacità di guidare la difesa, oltre ad essere uno dei portieri meno battuti in Serie A: le uniche due reti incassate in campionato sono quelle di Morata contro la Juve, favorito da uno sciagurato retropassaggio di Manolas, e quella di Martinez Quarta a Firenze".