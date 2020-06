Tuttosport - Delusione cocente nella Juve: dura ramanzina dei senatori nello spogliatoio dell'Olimpico

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta lo stato d'animo dello spogliatoio bianconero dopo la sconfitta con il Napoli: "E la squadra? Cosa si dice nello spogliatoio dopo la sconfitta di mercoledì. I senatori sono molto duri, perfettamente consapevoli che qualcosa non sta girando nel modo giusto e cercano di aiutare Sarri in tutti i modi. E’ urgente ricompattare la squadra, perché al netto di qualsiasi considerazione tattica, tecnica e atletica, la differenza fra il Napoli e la Juventus, sul prato dell’Olimpico, era la motivazione, la convinzione e lo spirito che Rino Gattuso è riuscito a infondere nella sua squadra. Lo stesso spirito che spesso, nel corso degli ultimi dieci anni di Juventus, ha spesso risolto le partite che non si riuscivano a risolvere in altro modo. La reazione della squadra sarà fondamentale nelle prossime due settimane, in cui i bianconeri torneranno a lottare per il nono scudetto consecutivo".