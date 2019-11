Tuttosport - De Laurentiis vuole risposte da squadra e tecnico: Milan e Liverpool decisive per Ancelotti

Ultime Calcio Napoli - Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, De Laurentiis si aspetta delle risposte da squadra ed allenatore nelle prossime due gare che potrebbero essere decisive anche per Ancelotti. Tutto dipenderà dai risultati.

"L’ultimo week end di relax prima della grande risposta. Quella che Ancelotti e la squadra tutta dovranno dare sul campo, cominciando a vincere sabato a Milano (ore 18) contro i rossoneri. Se l’aspettano il presidente De Laurentiis e la dirigenza tutta, dopo la grande rivolta post Salisburgo e le ultime 5 partite (4 pareggi ed una sconfitta) senza successi. Bisognerà ritrovarsi e parlarsi, Ancelotti e la squadra, per risolvere lo scollamento che si è venuto a creare nello spogliatoio. Svolta attesa soprattutto dal presidente De Laurentiis che sta per avviare tutte le iniziative giudiziarie, sportive e civili, nei confronti degli insorti. Il presidente ha la facoltà di trattenere il 50% di una mensilità fino al giudizio definitivo del Collegio Arbitrale e portare in tribunale singolarmente i calciatori per danno d’immagine. Lo farà per davvero? Sì, ma prima di schiacciare il bottone, vuole verificare il comportamento di squadra ed allenatore sabato a Milano e poi mercoledì a Liverpool. Ad Anfield è attesa anche la presenza di don Aurielio, il cui rientro in Italia da Los Angeles è previsto per lunedì 25 novembre".