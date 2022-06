Tuttosport - De Laurentiis vuole puntare su Gaetano e Zerbin: resteranno in rosa, definiti i loro ruoli

Gaetano e Zerbin resteranno a Napoli? I due calciatori sono reduci dai prestiti con Cremonese e Frosinone in B. Entrambi andranno sicuramente in ritiro con Spalletti che li valuterà giorno dopo giorno. Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già preso una decisione definitiva sul futuro di questi calciatori.

De Laurentiis

Quale sarà il futuro di Gaetano e Zerbin?

Ecco cosa scrive Auriemma su Tuttosport:

"De Laurentiis vuole puntare sui giovani di rientro dai prestiti in Serie B, la Cremonese promossa nella massima serie per Gaetano e il Frosinone per Zerbin. Gianluca Gaetano ha imparato anche a vincere, mentre Zerbin si è conquistato un’insperata doppia convocazione con la Nazionale maggiore. Giuntoli ha le idee chiare sull’esterno lanciato da lui stesso al Gozzano, resterà nell’organico e non soltanto come pedina a se stante ma come alternativa a Kvaratskhelia sulla sinistra".

