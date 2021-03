Tuttosport - De Laurentiis proverà a convincere Gattuso a restare: le tre mosse per far cambiare idea al tecnico

Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport non esclude un clamoroso colpo di scena per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis proverà a convincere Gattuso a restare: "Prima di prendere qualsiasi decisione, De Laurentiis proverà a convincere il coach calabrese a restare, quando la stagione starà per volgere al termine. Ci riuscirà? Il patron è stato sempre molto persuasivo, ma nei confronti di allenatori che avevano meno personalità di Gattuso: per convincere Ringhio a restare non dovrà promettergli soldi in più oppure calciatori costosi, dovrà spiegare pubblicamente l’errore commesso in quella drammatica domenica pomeriggio del 24 gennaio".