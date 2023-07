Calciomercato Napoli - Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non si lascia più andare a pronostici ambiziosi “come quello relativo allo scudetto un anno fa, e preferisce il profilo basso perché non sa quale Napoli scenderà in campo al termine del mercato e che risposta avrà Garcia nel rapporto con la squadra”