Tuttosport - De Laurentiis-Gattuso, oggi si getteranno le basi per il rinnovo: le cifre del triennale che ha in mente il patron

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive in merito al rinnovo di Gattuso: "La presenza di De Laurentiis a Castelvolturno servirà anche per incontrare Gattuso e rivolgergli di persona le condoglianze per la morte della sorella Francesca, oltre a mettere le basi per un accordo di altri tre anni. Entro oggi, 10 giugno, il Napoli avrebbe la possibilità di liberarsi di Gattuso, dietro il pagamento di una penale di 500mila euro. Iniziativa che De Laurentiis non ha nessuna intenzione di prendere, anzi, vorrebbe trovare in fretta l’accordo economico con il tecnico calabrese, un triennale con una base iniziale di 1,6 milioni di euro, più bonus, a salire".