Tuttosport - Conte e lo scudetto, una scienza quasi esatta

Napoli - Conte come un martello con i suoi calciatori avrà ora fino al termine della stagione una partita a settimana per preparare le partite di campionato del Napoli che saranno considerate finali per raggiungere uno scudetto che era inatteso ad inizio stagione. Questo quanto scrive Tuttosport:

Senza più intermezzi che disturbano più che galvanizzare; che tolgono più che aggiungere nel contesto specifico. La rosa nella sua interezza non è paragonabile a quella dell’Inter (per esempio), quindi è giusto far sentire le “riserve” parte del gruppo, ma un conto è giocare cinque minuti e un conto è sobbarcarsi la partita da titolari. Quello è un altro mestiere.

Antonio è probabilmente il numero uno nel formare un gruppo vincente, partendo dalla quotidianità, senza l’intralcio delle coppe di qualsivoglia genere. Così può mettere a fuoco l’obiettivo, chiaro, inequivocabile. “Vincere il tricolore”, il canto dei tifosi che credono ciecamente nel mantra contiano. E lui, fedele al personaggio, erige il muro verbale: «Non abbiamo giocato per perdere. Fatte scelte ponderate». Appunto. Come ai tempi della prima Juventus, senza l’Europa, ogni giorno si mette su un mattoncino per lo scudetto; magari svicolando le domande dirette; magari rimandando al mittente il “favorito sarai tu”. Fa parte del pacchetto, arcinoto. Prendere o lasciare. Conte funziona così. E porta risultati. Non è una scienza esatta, ma si avvicina…