Tuttosport - Colpo di scena Mertens: può firmare rinnovo con il Napoli poco prima inizio campionato, lo scenario

Mertens potrebbe firmare un rinnovo last minute con il Napoli. Lo scrive Raffaele Auriemma sulle pagine del quotidiano Tuttosport. Se il belga non dovesse ricevere offerte da squadre straniere, a quel punto firmerebbe nuovamente con il Napoli alle condizioni di Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Auriemma:

"Ma c’è una svolta per l’attacco che ha del clamoroso: Dries Mertens potrebbe firmare il rinnovo con il Napoli pochi giorni prima dell’inizio del campionato. Sempre che il belga non riceva da altre società straniere ciò che il Napoli gli ha rifiutato (4 milioni netti). In assenze di proposte, Dries firmerebbe alle cifre che De Laurentiis ha spiegato: 2,4 milioni netti per un anno".