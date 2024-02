Tuttosport - Colloquio Mazzarri-De Laurentiis: c'è un nodo legato alla lista

Napoli Calcio - Come si legge su Tuttosport ieri Aurelio De Laurentiis ha parlato anche con Walter Mazzarri a Castel Volturno:

"Il patron è rimasto in riunione per tutta la giornata con l’amministratore Chiavelli e con la coppia mercato Micheli-Meluso. Poi ha avuto anche un passaggio con il tecnico Mazzarri, per capire se bisognerà tenere Gaetano e mettere fuori rosa Demme, oppure se cedere il centrocampista napoletano: la rosa da consegnare in Lega entro stasera a mezzanotte non potrà essere formata da più di 25 calciatori".