Tuttosport - Chance per Traore dal primo minuto con il Genoa: ecco chi potrebbe fargli posto

Napoli Calcio - Come si legge su Tuttosport domani contro il Genoa potrebbe essere la volta di Hamed Junior Traore dal primo minuto. A fargli posto potrebbe essere il polacco Zielinski:

"Per Anguissa e Lobotka il posto è assicurato, così come sembrerebbe evidente che Zielinski non sarà riproposto dopo la pessima esibizione del Meazza. Chi utilizzare al posto del polacco? In tanti dicono che potrebbe essere arrivato il momento dil Traorè, anche se può essere rischioso perchè il calciatore ivoriano - a causa della malaria - quest’anno ha collezionato soltanto 181’ in campo con la maglia del Bournemouth e non gioca una gara intera dal 4 aprile scorso".