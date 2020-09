Tuttosport - Cavani ha aperto alla Juve: è l'alternativa a Suarez

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport non esclude Cavani alla Juve qualora dovesse saltare la pista Luis Suarez: "Colloqui positivi, di fatto Cavani ha aperto alla Juventus e alla possibilità di tornare in Italia. Non è un dettaglio, visto che in passato il 33enne uruguaiano aveva preferito evitare la maglia bianconera a causa dei suoi trascorsi nel Napoli. Il Matador, naturalmente, ha anche altre offerte. Di sicuro, però, è allettato dalla Juventus e secondo i ben informati avrebbe anche buone chance di trasformarsi nel colpo a sorpresa. Cavani ha già il passaporto comunitario, a differenza del connazionale Suarez, e soprattutto è “libero”, cosa che invece il Pistolero, Dzeko e Morata non sono ancora. Paratici, se decidesse di chiudere il capitolo del nuovo centravanti in fretta, potrebbe tesserare il Matador da un momento all’altro, magari già nelle prossime ore. A patto di assecondare le richieste economiche dell’ex Napoli: 2-3 anni di contratto a 12 milioni netti. Sono tanti soldi, nonostante gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, con la sicurezza però del cartellino a zero euro e del giocatore subito arruolabile. La mossa di Paratici è stata cautelativa, ma la tentazione è reale".