Tuttosport - Cairo non molla Belotti: dopo il no al Napoli arriva anche quello all'Everton di Ancelotti

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Belotti: "Anche all’Everton, dunque, Cairo ha detto no. Almeno per adesso. Già nell’estate del 2017 il numero uno granata aveva rifiutato dal Milan 45 milioni più alcuni giocatori che in quel periodo al Toro avrebbero fatto molto comodo. E in seguito sono state declinate le proposte di molti altri pretendenti: dal Napoli alla Roma, dall’Atletico Madrid al West Ham. L’intenzione è quella di tenerlo ancora, dopo avergli prolungato il contratto, in scadenza nel 2022; costruendo attorno al suo talento e al suo carisma - oltre che alla sua capacità di essere un esempio - la squadra del futuro che inevitabilmente, con Longo in panchina e Bava alla direzione sportiva, è destinata a cambiare parecchio".